Wie lange Norden Crown Metals-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Norden Crown Metals liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 66,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Neutral-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es über Norden Crown Metals besonders positive Gespräche. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen. Daher wird die Aktie heute als neutral eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Norden Crown Metals wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird Norden Crown Metals derzeit als neutral eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 (0,01 CAD) als auch der GD50 (0,01 CAD) zeigen keine signifikante Abweichung vom Aktienkurs, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führt.