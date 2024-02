Wie lange Nokian Tyres-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Dividendenrendite für Nokian Renkaat beträgt derzeit 5,19 Prozent, was 1,6 Prozent über dem Durchschnitt (3,59) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nokian Renkaat diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Nokian Renkaat-Aktie als positiv bewertet, da er mit +5,02 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 8,29 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,48 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Nokian Renkaat-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nokian Renkaat liegt bei 62,11, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".