Wie lange Naura-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Naura hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 0,93 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -5,56 Prozent, während Naura mit 6,49 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit für Naura in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine negative Tendenz. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Obwohl die Aktie häufiger als normal diskutiert wurde und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, wird ihr insgesamt ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Naura eine Dividendenrendite in Höhe von 0,18 % erzielt werden. Dies liegt um 0,74 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Naura-Aktie zeigt auf Basis der letzten 7 Tage einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 50,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Naura basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Naura in verschiedenen Kategorien ein "Neutral"-Rating erhält, sowohl in Bezug auf die Aktienkurs-Performance, das Sentiment und die Buzz in den sozialen Medien, die Dividende als auch den Relative Strength Index.