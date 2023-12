Wie lange Native Mineral Resources Holdings -Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung über den gesamten analysierten Zeitraum. Zudem wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Native Mineral diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Native Mineral-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Native Mineral somit ein "Schlecht"-Rating.

Des Weiteren kann die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Native Mineral-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,04 AUD, was einem Unterschied von -42,5 Prozent zum letzten Schlusskurs (0,023 AUD) entspricht. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund einer Abweichung von -23,33 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Native Mineral-Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Native Mineral wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

