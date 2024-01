Wie lange NV5 Global-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Nv5 Global-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt zusammengefasst ein "Gut"-Rating für die Nv5 Global-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Nv5 Global. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 130 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 27,34 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (102,09 USD) bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf Basis der Analystenbewertungen.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nv5 Global-Aktie derzeit mit einem Wert von 100 als überkauft gilt. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Nv5 Global bei 102,09 USD, was einer Entfernung von +1,03 Prozent vom GD200 (101,05 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 101,31 USD auf, was einem Abstand von +0,77 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Somit wird der Kurs der Nv5 Global-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Aspekten wird die Nv5 Global-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,48 liegt die Aktie 25 Prozent unter dem Branchen-KGV von 53,75. Auf fundamentaler Basis ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung.