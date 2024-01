Wie lange MoneyMax Services-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Moneymax Services-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,22 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,22 SGD weicht somit um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,22 SGD, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Moneymax Services wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ergab, dass sich die Stimmung für Moneymax Services in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) für Moneymax Services bewertet. Der RSI für 7 Tage ergab eine Ausprägung von 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Moneymax Services-Aktie.