Wie lange Minerco-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Minerco wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Minerco weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Minerco in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt werden. Diese negative Stimmungsveränderung wurde in den sozialen Medien registriert und führt zu einer "schlechten" Bewertung. Auf der anderen Seite war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "guten" Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Minerco daher in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Minerco in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Minerco beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Minerco eine "neutral" Bewertung für seine Dividendenpolitik.