Wie lange Mediqon Group AG-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Chapters-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,22 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 18 EUR liegt, was einer Abweichung von +18,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 17,83 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 18 EUR liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Chapters-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Sentiment und der Diskussionsbuzz zeigen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chapters-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Chapters-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 33,96 Prozent erzielt, was 45,12 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -11,99 Prozent, wobei Chapters aktuell 45,95 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chapters-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, mit einem RSI von 42,86 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 51,35 für 25 Tage. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Chapters-Aktie gemäß der technischen Analyse und dem Branchenvergleich ein "Gut"-Rating, während das Sentiment und der Relative Strength Index zu einer "Neutral"-Bewertung führen.