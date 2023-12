Wie lange Matas A/S-Anleger das wohl noch mit machen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Matas A- beträgt 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,19 für "Spezialität Einzelhandel" unter dem Durchschnitt liegt. Dies entspricht einem Unterschied von etwa 36 Prozent. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Matas A- beträgt 2,23 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent für "Spezialität Einzelhandel" liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussion um Matas A- eine mittlere Aktivität aufweist. Daher wird dieser Signal eine Bewertung von "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmung führt.

Unsere Analysten haben auch die sozialen Plattformen nach Stimmungen in Bezug auf Matas A- durchsucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen zu Matas A- behandelt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Stimmung rund um Matas A-.