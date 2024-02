Wie lange Marriott-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Marriott-Md liegt bei 61,86, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 38,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Unter Berücksichtigung fundamentaler Daten weist die Aktie von Marriott-Md ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,6 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 49,64) ist dies eine Unterbewertung. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen im Fokus, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet. Die Analyse der sozialen Medien ergab 2 negative und 2 positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Marriott-Md.