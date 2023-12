Wie lange MTU Aero Engines-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Aktie von Mtu Aero Engines wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 20,55 insgesamt 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der bei 30,81 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche hat Mtu Aero Engines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,98 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,97 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 4,39 Prozent unter dem Durchschnitt, und Mtu Aero Engines verzeichnet eine Unterperformance von 10,36 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Mtu Aero Engines-Aktie liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 1,79 Prozent, was 1,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, 3,2) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mtu Aero Engines daher eine Bewertung von "Neutral" für diese Stufe.