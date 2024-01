Wie lange MTI Wireless Edge-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung der Anleger bei Mti Wireless Edge in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden keine signifikanten positiven oder negativen Themen in den Diskussionen über die Aktie hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich eine Abweichung von -19,9 Prozent des aktuellen Kurses von 34,5 GBP im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mti Wireless Edge-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.