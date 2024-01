Wie lange Loto Interactive-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse von Crypto Flow zeigt, dass der Kurs von 0,2 HKD derzeit um 16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -44,44 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Crypto Flow in letzter Zeit kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Crypto Flow vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Crypto Flow zeigt, dass die Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als "überkauft" eingestuft wird. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Crypto Flow abgegeben.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie.