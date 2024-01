Wie lange London And Associated Properties-Anleger das wohl noch mit machen?

Die London & Associated Properties-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 11,41 GBP gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,5 GBP, was einem Unterschied von +9,55 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 10,32 GBP liegt, wurde mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +21,12 Prozent bewertet. Somit erhält die London & Associated Properties-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da sowohl in den sozialen Medien als auch im Meinungsmarkt weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die London & Associated Properties-Aktie aktuell überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, während der 25-Tage-RSI aufzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb.

Zusammenfassend erhält die London & Associated Properties-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.