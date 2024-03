Wie lange Lithium Americas-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit haben sich die Anleger jedoch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lithium Americas Argentina unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividende weist Lithium Americas Argentina derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -3, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lithium Americas Argentina bei 59,19, was unter dem Branchendurchschnitt von 82% liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 336,28 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Lithium Americas Argentina wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,58 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 37,97, was ebenfalls auf ein unverändertes Niveau hinweist. Damit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Lithium Americas Argentina-Wertpapier daher in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.