Wie lange Lindian Resources-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Aktie von Lindian wird derzeit von verschiedenen trendfolgenden Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt, sowohl für den 50- als auch für den 200-Tage-Durchschnitt, deutet darauf hin, dass die Aktie schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs von 0,15 AUD liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,28 AUD, was einer Abweichung von -46,43 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 0,17 AUD liegt der letzte Schlusskurs um 11,76 Prozent darunter. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen über die Aktie diskutiert wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lindian. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, obwohl die Aufmerksamkeit der Anleger abgenommen hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Lindian-Aktie zeigt sowohl für den RSI7 (57,14) als auch für den RSI25 (53,85) eine "Neutral"-Empfehlung an. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.