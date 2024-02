Wie lange Liberty Broadband Srs A-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Liberty Broadband-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 69,65 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating für die Liberty Broadband-Aktie.

Die technische Analyse der Aktie ergibt einen Durchschnitt von 81,57 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 60,64 USD, was einem Unterschied von -25,66 Prozent entspricht und somit zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 72,84 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -16,75 Prozent unter diesem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Liberty Broadband festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine gute Einstufung für die Liberty Broadband-Aktie.