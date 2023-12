Wie lange LatAmGrowth-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Chenghe Acquisition I-Aktie wird in verschiedenen Bereichen als "Neutral" bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität. Sowohl in Bezug auf die Stimmungslage der Anleger als auch auf die Intensität der Diskussionen gibt es keine bedeutende Tendenz, weshalb das Rating als "Neutral" eingestuft wird.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie ein "Neutral"-Rating zu. Der RSI7 beträgt 44,44 und der RSI25 38,24, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt ergibt sich also für die Chenghe Acquisition I-Aktie ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Bereichen.