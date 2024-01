Wie lange Lanxess-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit anzeigen kann, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Lanxess-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 53,18 liegt. Auch auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Lanxess nach RSI-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lanxess-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,28 EUR liegt, was einen Unterschied von -9,94 Prozent zum letzten Schlusskurs (25,47 EUR) bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 25,59 EUR, was einem Unterschied von -0,47 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lanxess-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Betrachtung der Stimmung zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Lanxess auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Lanxess hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist die Lanxess-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,99 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Chemikalien" beträgt 90, wodurch sich ein Abstand von 70 Prozent ergibt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.