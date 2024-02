Wie lange Kyowa Kirin-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Kyowa Kirin betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 12,93 Punkte, was darauf hindeutet, dass Kyowa Kirin momentan überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Kyowa Kirin weder überkauft noch -verkauft, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Kyowa Kirin derzeit eine Dividendenrendite von 2,01 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,38 % im Bereich "Arzneimittel". Somit wird die Dividendenrendite als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Kyowa Kirin als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,12 insgesamt 34 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 28,9 im Segment "Arzneimittel".

Die Stimmung für Kyowa Kirin hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.