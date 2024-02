Wie lange Komeda Holdings-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Komeda-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 58, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Rating für Komeda auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Komeda bei 2757,73 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 2728 JPY gehandelt wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 2761,48 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.