Wie lange Kiwetinohk Energy-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Kiwetinohk Energy lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kiwetinohk Energy liegt aktuell bei 84,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch für den letzten Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 84,09 Prozent und ein mittleres Kursziel von 20,25 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".