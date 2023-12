Wie lange Kenko Mayonnaise-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Unternehmen Kenko Mayonnaise wird nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten bewertet, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich durch die Häufigkeit der Wortbeiträge und hat in den letzten Monaten eine normale Aktivität hervorgebracht, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Kenko Mayonnaise auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kenko Mayonnaise um 21,83 Prozent über dem GD200 liegt, was auf ein gutes Signal hindeutet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 1597,6 JPY ein gutes Signal auf.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Kenko Mayonnaise weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Kenko Mayonnaise anhand verschiedener Faktoren als neutral bis gut bewertet.