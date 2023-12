Wie lange Kanda Tsushinki-Anleger das wohl noch mit machen?

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Kanda Tsushinki auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem neutrale Themen im Zusammenhang mit Kanda Tsushinki angesprochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie der Kanda Tsushinki neutral. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 38,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der Wert für den RSI25 beträgt 37,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kanda Tsushinki-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1662,97 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1800 JPY weicht somit um +8,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 1733,38 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,84 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung für Kanda Tsushinki.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was die Einschätzung als "Neutral"-Wert bestätigt. Insgesamt ergibt sich damit die Einstufung von Kanda Tsushinki als "Neutral".