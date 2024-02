Wie lange Jost Werke-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten Wochen gab es bei Jost Werke keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Auch hier erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jost Werke bei 9,35 und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31,09 in der Maschinenbranche. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jost Werke-Aktie sowohl in Bezug auf den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils in ähnlicher Nähe zu den gleitenden Durchschnitten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jost Werke mit 3,35 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent in der Maschinenbranche. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens abgegeben.