Wie lange Jiangsu Shagang-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Aktie von Jiangsu Shagang weist eine Dividendenrendite von 1,48 Prozent auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben Jiangsu Shagang auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Jiangsu Shagang in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Shagang liegt bei 45, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als durchschnittlich betrachtet wird. Fundamentale Kriterien zeigen somit, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Jiangsu Shagang, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite als auch in Bezug auf fundamentale und Stimmungsindikatoren.