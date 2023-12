Wie lange Jiangsu Jiuding New Material-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Jiangsu Amer New Material zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,54 CNH, was einer Abweichung von -22,64 Prozent des Aktienkurses (7,38 CNH) entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 7,72 CNH, was einer Abweichung von -4,4 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jiangsu Amer New Material diskutiert. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Sieben Tage lang waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Jiangsu Amer New Material in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -38,1 Prozent gezeigt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie 38,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Jiangsu Amer New Material als "Neutral" einzustufen sind. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.