Wie lange Inner Mongolia Dazhong Mining-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Inner Mongolia Dazhong Mining liegt bei 48,02 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 58,05 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung für die Aktie liegt somit bei "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Inner Mongolia Dazhong Mining von 9,47 CNH eine Entfernung von -12,64 Prozent vom GD200 (10,84 CNH), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,91 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und Einschätzung der Anleger spielen ebenfalls eine Rolle. Laut Analystenbewertungen auf sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde zu Inner Mongolia Dazhong Mining neutral. Auch in den sozialen Medien wurden vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Inner Mongolia Dazhong Mining in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.