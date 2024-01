Wie lange Ifresh-Anleger das wohl noch mit machen?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Ifresh als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ifresh-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,5, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktienkursen in der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat Ifresh in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,67 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -58,9 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -7,76 Prozent gefallen sind. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 154,59 Prozent im letzten Jahr, während Ifresh 221,25 Prozent darunter lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Ifresh. Die Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Ifresh derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag von 2,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die niedrigen Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.