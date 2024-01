Wie lange Hypoport-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Hypoport hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 81,52 Prozent erzielt, was 68 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche von 8,11 Prozent liegt Hypoport mit 73,41 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führte zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende liegt Hypoport mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,75 % für Diversifizierte Finanzdienstleistungen niedriger, was eine negative Bewertung in dieser Kategorie zur Folge hat.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Hypoport mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 175,4 bewertet, was 239 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (51,68). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer negativen Einstufung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hypoport wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich für Hypoport in verschiedenen Kategorien eine eher negative Einstufung aufgrund der genannten Faktoren.