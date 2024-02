Wie lange Hwa-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "HWA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI der Hwa-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 59,09 keine überkauften oder -verkauften Signale, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Kommunikation über Hwa. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage der Hwa-Aktie einen Wert von 7,16 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,45 EUR liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit einem Wert von 6,6 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 21,93 für Hwa, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 20,05 zu einer Überbewertung um 9 Prozent führt und daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Hwa auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien.