Wie lange Huntington Ingalls Industries-Anleger das wohl noch mit machen?

Huntington Ingalls Industries: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Huntington Ingalls Industries wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 4 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist neutral, mit 3 neutralen und 1 schlechten Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Huntington Ingalls Industries. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 218,67 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -7,61 Prozent. Das stellt also eine "Schlecht"-Empfehlung dar, so die Meinung der Analysten. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Huntington Ingalls Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 215,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 236,68 USD weicht somit um +9,7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 220,35 USD über dem aktuellen Schlusskurs (+7,41 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Huntington Ingalls Industries im letzten Jahr eine Rendite von -10,28 Prozent erzielt. Dies liegt 41,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (31,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 13,28 Prozent, wobei Huntington Ingalls Industries aktuell 23,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Huntington Ingalls Industries-Aktie beträgt 38, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 31,98) ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der Aktie von Huntington Ingalls Industries also eine neutrale Bewertung.