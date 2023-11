Wie lange Humana AB-Anleger das wohl noch mit machen?

Humana erhält neutrale Bewertungen vom Relative-Stärke-Index (RSI). Weder der RSI7 noch der RSI25 deuten darauf hin, dass das Unternehmen überkauft oder -verkauft ist. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls neutral, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen besprochen wurden. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 22,36 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 27 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +20,75 Prozent, was als gut bewertet wird. Der GD50 liegt bei 27,36 SEK, wodurch die Aktie neutral eingestuft wird. Das Sentiment und Buzz für Humana haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gibt keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält Humana daher eine neutrale Bewertung.

