Wie lange Hudson Pacific Properties-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Hudson Pacific Properties Inc notiert derzeit bei 6,25 USD, was einem Rückgang von -23,41 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf die Hudson Pacific Properties Inc. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen über den Wert. Auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Unterm Strich lässt dies eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung zu.

Bezogen auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 81,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 73,57 und bewirkt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Relative Strength-Index.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Hudson Pacific Properties Inc in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen um eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über die Hudson Pacific Properties Inc nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.