Wie lange Hubei Energy-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Hubei Energy ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung des Unternehmens führt. Dies ergab die Auswertung der Äußerungen und Meinungen in den letzten beiden Wochen.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei Hubei Energy derzeit bei 1. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" ergibt sich eine negative Differenz von -0,68 Prozent, weshalb unsere Analysten dem Unternehmen eine "neutrale" Bewertung für seine Dividendenpolitik geben.

Hubei Energy konnte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,9 Prozent erzielen, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -7,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,55 Prozent im Branchenvergleich für Hubei Energy. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Überperformance von 12,55 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält Hubei Energy in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hubei Energy-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 26, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "guten" Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (32,08) ergibt sich jedoch eine "neutrale" Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "gut"-Rating für Hubei Energy.