Wie lange House Do-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Aktie der &Do wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 1062,57 JPY, was einem positiven Signal entspricht, da der Aktienkurs mit 1131 JPY einen Abstand von +6,44 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 1067,8 JPY eine positive Differenz von +5,92 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktien. In Bezug auf &Do wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Beim Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung für die &Do-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 63,64, was eine neutrale Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 38,75 und bedingt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über &Do diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.