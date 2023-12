Wie lange Hongkong, Shanghai Hotels-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Aktie von Hongkong & Shanghai Hotels hat in den letzten Monaten gemischte Signale im Netz und auf dem Markt gezeigt. Die Diskussionsintensität im Netz war normal, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf den Aktienkurs ergab sich eine Rendite von -28,78 Prozent im vergangenen Jahr, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 38,24 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt bei 1,38 Prozent, und Hongkong & Shanghai Hotels liegt aktuell 30,16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie beträgt 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,14, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,84 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,8 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,2 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,01 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher ein Gesamtrating "Neutral" vergeben.