Wie lange Home Depot-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Home Depot herangezogen.

Der RSI7 liegt aktuell bei 50,29 Punkten, was bedeutet, dass Home Depot weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Home Depot weder überkauft noch überverkauft (Wert: 40,76), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen erhält das Home Depot-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende hat Home Depot derzeit eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Home Depot-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Home Depot wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Home Depot 23. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" haben im Durchschnitt ein KGV von 37. Somit ist Home Depot aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

