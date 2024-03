Wie lange Harleysville-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Im Fall von Harleysville liegt das KGV bei 6,83, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig eingestuft werden kann und daher eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Harleysville-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 22,2 USD auf. Der letzte Schlusskurs von 21,07 USD weicht um -5,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 21,7 USD erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird daher die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Harleysville derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 133,29 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf Harleysville ist hingegen überwiegend positiv. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Bewertung der Stimmung führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.