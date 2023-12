Wie lange Happy Creek Minerals-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die technische Analyse der Happy Creek Minerals-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,05 CAD, was einem Unterschied von +25 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,06 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt um -16,67 Prozent unter diesem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Happy Creek Minerals-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Happy Creek Minerals im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,67 Prozentpunkte niedriger ist als der übliche Durchschnitt von 3,67 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Aktie von Happy Creek Minerals im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,57 Prozent erzielt, was 40,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -11,47 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet aufgrund der Überperformance.

Die Auswertung des Sentiments und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Happy Creek Minerals-Aktie.