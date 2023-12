Wie lange Hao Bai-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Diskussionen über Hao Bai Cayman in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hao Bai Cayman hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Hao Bai Cayman folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigt eine durchschnittliche Aktivität. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Hao Bai Cayman somit als "Neutral"-Wert zu bewerten.

Hao Bai Cayman schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,27 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,27 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Hao Bai Cayman mittlerweile auf 0,25 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,215 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,21 HKD. Somit ist die Aktie mit +2,38 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Neutral". Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".