Wie lange Hannan Metals-Anleger das wohl noch mit machen?

Hannan Metals verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,93 Prozent, was eine Underperformance von -15,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Der Durchschnittsrückgang in dieser Branche lag bei -22,67 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag Hannan Metals mit -15,26 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite von -22,67 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Hannan Metals. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Hannan Metals daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Bewertung für die Hannan Metals-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 50 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 47,06, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Stimmung und Einschätzungen rund um Hannan Metals wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Hannan Metals in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.