Wie lange Hackett-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Die Hackett-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,52 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 42,42 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Hackett mit einem Wert von 17,34 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "IT-Dienstleistungen", was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite der Hackett-Aktie liegt bei 1,93 %, was 0,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Hackett-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,35 Prozent erzielt, was jedoch 572,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -4,28 Prozent, wobei Hackett um 13,63 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.