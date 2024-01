Wie lange HNO International-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hno-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,94 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,135 USD) um -41,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,15 USD weist eine Abweichung von -1,3 Prozent auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hno derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Mit einem Unterschied von 4,59 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,59 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hno beträgt derzeit 31,03 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 52,4 zeigt ebenfalls an, dass Hno weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Hno. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in die positive Richtung und die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.