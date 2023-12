Wie lange HC SemiTek-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Boe Hc Semitek zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen des Informationstechnologie-Sektors. Mit einer Rendite von -4,96 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch in der Kategorie "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist Boe Hc Semitek mit einer Rendite von -7,28 Prozent eine unterdurchschnittliche Performance auf, jedoch ist die Rendite des Unternehmens mit 2,32 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erteilt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Boe Hc Semitek ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 253,94 auf, was in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Boe Hc Semitek-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 61 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 61,22 eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Boe Hc Semitek.

Zum Schluss betrachtet, weist Boe Hc Semitek mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 0,92% auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.