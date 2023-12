Wie lange Guan Chao Holdings Ltd-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Guan Chao-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,08 HKD, während der letzte Schlusskurs mit 0,067 HKD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,07 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,067 HKD liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Anlegerdiskussionen in sozialen Medien zeigen sich überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Fundamentalanalyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Guan Chao mit 1 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" als unterbewertet gilt und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund eines Niveaus von 71,43, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 56 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.