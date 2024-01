Wie lange Grupo Financiero Inbursab De Cv Adr-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, liegt aber ebenfalls im neutralen Bereich bei 39,87 Punkten. Insgesamt erhält das Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 7,5 und liegt 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Auf dieser Stufe erhält Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, hat die Aktie von Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.