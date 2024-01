Wie lange Graines Voltz-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse von Graines Voltz ergibt ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 34,81 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 29,25 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Jedoch liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Graines Voltz daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine gemischte Einschätzung. Der RSI von 70,59 führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25 von 48,82 als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine signifikanten Veränderungen. Die Stimmung rund um Graines Voltz wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare und Themen rund um Graines Voltz neutral sind. Die Aktie wird daher auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Stimmung rund um Graines Voltz.