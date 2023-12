Wie lange Goliath Resources-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Goliath Resources":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der kurzfristige RSI der Goliath-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 51,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Goliath zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den Sozialen Medien, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den Sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Goliath-Aktie eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Goliath-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Goliath-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine neutrale bis leicht positive Bewertung.