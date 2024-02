Wie lange Golden Development-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung und das Interesse an Golden Development in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf ihre Sentiment und Buzz. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Diskussionsaktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Golden Development ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,45 auf, was 88 Prozent unter dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Diese niedrige Kennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor verzeichnete Golden Development in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -63,2 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die mittlere Rendite bei -25,69 Prozent, wobei Golden Development mit 37,51 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Golden Development liegt bei 5,48 Prozent und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,83 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.